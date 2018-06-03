"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

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| | Смелый снимок 110-килограммовой модели Хантер Мак-Гради «взорвал» соцсети

Смелый снимок 110-килограммовой модели Хантер Мак-Гради «взорвал» соцсети

Сегодня, 17:01

110-килограммовая модель Хантер Мак-Гради создала собственную линию купальников для пышнотелых дам. Однако поклонники были шокированы, когда увидели, как на самом деле выглядит тело модели в бикини.

Звезда Sports Illustrated Swimsuit 2018 года Хантер Мак-Гради объединилась с брендом Playful Promises для создания уникального нижнего белья и купальных костюмов, которые выгодно будут демонстрировать более полные фигуры. 25-летняя модель также решила стать лицом собственной линии купальников и сфотографироваться для рекламы. Однако пользователи Сети были шокированы от того, как выглядит тело модели размера плюс.

Сама Хантер Мак-Гради заявила, что считает себя сексуальной и привлекательной женщиной ля многих мужчин. Также модель рассказала о новой линии своих купальников: «У каждой женщины должна быть возможность чувствовать себя сексуально и уверенно. Моя линия купальников состоит из 10 штук и пяти бикини с ценами от 25 до 50 фунтов стерлингов».


Светлана Славянская
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