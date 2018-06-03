"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Виктория Лопырева ошеломила фанатов совместным фото с мамой Житель Волгограда наткнулся в магазине на рулет из будущего В Ростове водитель «КамАЗа» вылетел из кабины во время столкновения Пользователи посмеялись над поющим гимн Украины Порошенко Ростовские велосипедисты прокатились по Крымскому мосту Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук Личные вещи Чикатило, форма и оружие: в Ростове сформировали музей 300-летия русской полиции На Украине школьник надругался над семиклассницей и убил ее Тина Кароль принарядилась в роскошное платье, как у Жизель Бундхен Беременность и роды подвергают изменениям голос женщины Эксперты заметили положительные тенденции в вопросе повышения пенсий в России Пользователи Сети восхищены, какой красивой выросла дочка Олега Газманова
| | В саратовской школе борются с терроризмом с помощью фото голой женщины

В саратовской школе борются с терроризмом с помощью фото голой женщины

Сегодня, 17:11

На стенде по борьбе с терроризмом в саратовской школе №4 была изображена женщина в первозданном виде. Бедра были прикрыты взрывчаткой, а все остальное на обозрение школьников.

 

В саратовской школе был повешен новый стенд с актуальной информацией о терроризме. В одной из колонок присутствовало интересное фото, которое, должно быть, вызвало много любопытства у школьников. На фото была видна обнаженная фигура шахидки, ее лицо было полузакрытым, ее живот закрывал пояс со взрывчаткой, а все остальное было оставлено таким, как создала природа. Некоторые утверждают, что ее грудь была полностью оголена.

 

Тем временем в школе сообщают, что стенд был приобретен благотворительным фондом «Современник». Также администрация школы сообщила, что этот стенд был одобрен учебно-методичным центром ГОЧС.

Возможно, такой ход с изображением смертницы был своеобразной попыткой привлечь внимание школьников к борьбе с терроризмом. Однако в школе обещали заменить фото на более приемлемое.


Алиса Гилберт
Новости по теме
В школе Саратовской области на уроке умерла 13-летняя ученица
В школе Саратовской области на уроке умерла 13-летняя ученица

В одной из школ города Энгельса в Саратовской области 13-летняя ученица умерла во время урока. СК начал проверку данного происшествия.

Под Саратовом в школе газом отравились восемь детей
Под Саратовом в школе газом отравились восемь детей

Под Саратовом в Пугачевской школе были госпитализированы восемь детей, которые отравились газом. 13 января всех школьников выписали по удовлетворительному

В Саратовской школе обнаружены нарушения
В Саратовской школе обнаружены нарушения

Сотрудники правоохранительных органов Ленинского района города Саратова провели проверку в одной из местных школ. Данную проверку решили организовать после

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости