В саратовской школе борются с терроризмом с помощью фото голой женщины

На стенде по борьбе с терроризмом в саратовской школе №4 была изображена женщина в первозданном виде. Бедра были прикрыты взрывчаткой, а все остальное на обозрение школьников.

В саратовской школе был повешен новый стенд с актуальной информацией о терроризме. В одной из колонок присутствовало интересное фото, которое, должно быть, вызвало много любопытства у школьников. На фото была видна обнаженная фигура шахидки, ее лицо было полузакрытым, ее живот закрывал пояс со взрывчаткой, а все остальное было оставлено таким, как создала природа. Некоторые утверждают, что ее грудь была полностью оголена.

Тем временем в школе сообщают, что стенд был приобретен благотворительным фондом «Современник». Также администрация школы сообщила, что этот стенд был одобрен учебно-методичным центром ГОЧС.

Возможно, такой ход с изображением смертницы был своеобразной попыткой привлечь внимание школьников к борьбе с терроризмом. Однако в школе обещали заменить фото на более приемлемое.

Алиса Гилберт