Робот-принтер украсил здание в Екатеринбурге уникальным стрит-артом

Это первый в мире случай когда «уличная картина» создана руками не человека, а робота. В рамках фестиваля уличного искусства под названием «Стенограффия-2018» изображение нанесли на стену дома, расположенного на улице Попова 9.

Картина появилась на улице Екатеринбурга благодаря инициативе членов команды STENOGRAFFIA, которые сначала воссоздали древнее изображение в нейросети Яндекса, а затем запрограммировали двух роботов-принтеров на его нанесение.

Стрит-арт представляет собой истинный шедевр, поскольку он в точности повторяет испанскую фреску, датированную эпохой династии Флавиев, IV веком нашей эры, которая, в свое время, украшала пол римской виллы Ла Ольмеды.

Автор мозаики не мог даже представить, что через много лет его работу воспроизведет машина, наделенная искусственным интеллектом. Однако, таким образом, организаторы проекта отправляют послание всем современным художникам, сподвигая их на творчество, ведь в будущем возможно именно их рисунки украсят здания по всему миру.

Пойда Анна