Про «убитого» и «воскресшего» Аркадия Бабченко сочинили песню

Композицию под названием «Мой друг лучше всех играет труп» написал украинский блогер Богдан Процишин. Песня стала кавером на популярную композицию «Машины времени» «Мой друг». Видеоролик опубликован на канале YouTube.

На Украине про недавно «убитого» и «воскресшего» российского журналиста Аркадия Бабченко сочинили песню, которая является кавер-версией известной композиции группы «Машина времени» «Мой друг». Автором творения стал блогер Богдан Процишин. Видеоклип уже доступен для просмотра в Сети. Слова песни якобы произносят участники инсценировки убийства журналиста Бабченко на Украине, а также комментаторы произошедшего. Главные слова в тексте «Но зато мой друг лучше всех играет труп», по задумке автора, принадлежат сотрудникам Службы безопасности Украины.

Чуть ранее на этой неделе в рамках спецоперации СБУ инсценировали убийство Аркадия Бабченко. Российского журналиста считали мертвым почти сутки. О «воскрешении» Аркадия сообщили позже на брифинге службы безопасности Украины. Западные страны осудили подобное решение, назвав инсценировку смерти Бабченко неприемлемой.

Мирослава Донцова