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| | «Высокие технологии» Почты России поразили жителей Воронежа

«Высокие технологии» Почты России поразили жителей Воронежа

Вчера, 22:40

Очевидцы рассказали о том, как современные технологии помогают бороться с очередями Почте РФ. В одном из отделений города посетителям пришлось решать проблему самостоятельно – с помощью ручки.

 

«Высокие» технологии Почты России в прямом смысле поразили жителей Воронежа. Сообщается в информационно-новостном издании «Блокнот-Воронеж». По словам очевидцев, Почта РФ активно борется с постоянными очередями уникальным способом. Так, в отделении «Воронеж 6», находящемся по улице 20 лет Октября, клиенты столкнулись с проблемой, которую решили оригинальным способом. Оказалось, что автомат электронной очереди печатает талоны без указания номера, рассказал один из очевидцев. В подтверждение слов, местный житель опубликовал снимок необычного талона. Посетители самостоятельно начали дописывать на выданном пустом талоне номер.

 

На опубликованных снимках видно, что талон чистый, на нем есть лишь логотип Почты РФ. Одним из комментаторов публикации оказался официальный представитель данной организации, который поинтересовался индексом отделения. Как оказалось, с данной проблемой сталкивались и жители других городов.


Мирослава Донцова
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