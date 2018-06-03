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| | У Меган Маркл изменился почерк после свадьбы с принцем Гарри

У Меган Маркл изменился почерк после свадьбы с принцем Гарри

Сегодня, 14:03

Не всем известно, но ранее Меган Маркл короткое время работала каллиграфом и могла похвастаться идеальным почерком. Однако после свадьбы с принцем Гарри ситуация изменилась и почерк экс-актрисы стал кардинально другим.

Эксперты сравнили две записки Меган Маркл: первую она сделала в 2016 году, а вторую в 2018 году. Аналитик Трейси Тасселл невооруженным глазом заметила, что почерк у герцогини Сассекской значительно изменился. Тасселл утверждает, что ранее Меган старательно выводила каждую букву и стремилась, чтобы её почерк выглядел идеально, однако в 2018 году эксперт заметила «расхлябанность» в почерке Маркл.

Психологи изучили данный феномен и заявили, что ранее Меган Маркл была очень напряжена по поводу своих отношений с принцем Гарри и неопределенным статусом, а потому даже в почерке старалась выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Сейчас же Меган расслабилась и больше не испытывает нервное напряжение, о чем и говорит неидеальный почерк.


Светлана Славянская
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