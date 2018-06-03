"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Кружевное белье и кожаное пальто: Кайли Дженнер возмутила вульгарным нарядом В Заинске должник по штрафам ГИБДД лишился автомобиля Неудачный бросок: Боец MMA отправил в нокаут сам себя Мэр Москвы заявил о модернизации всех городских больниц «Прямо неловко за Настю»: Анастасию Волочкову с грязной головой высмеяли за шпагат «Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы Фанатов удивила непропорциональная фигура Анастасии Квитко Певец Вадим Казаченко написал на экс-жену заявление в полицию Гарик Харламов показал живучую игрушку из 90-х В США американка посадила самолет посреди улицы Эксперты рассказали, что делать, если не работает Google Play SkyWatch Earth засняла фиолетовые вспышки НЛО в небе над Шпицем
| | Мэр Москвы заявил о модернизации всех городских больниц

Мэр Москвы заявил о модернизации всех городских больниц

Сегодня, 13:36

Сергей Собянин анонсировал запланированную реконструкцию больниц Москвы, а также их оснащение современными корпусами. Морозовская больница станет базовым центром по оказанию сложной медицинской помощи детям и подросткам.

3 июня Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планируемой модернизации всех городских больниц для оказания высокопрофильной помощи по образцу детской Морозовской больницы.

По слова мэра, она должна основной клиникой по оказанию сложных медицинских услуг детям и подросткам. Данную инициативу создания клиники со множество различных функций и совмещающую лучшие мировые технологии, по словам мэра, поддержал президент России Владимир Путин.

Обновленный корпус учреждения был открыт в октябре 2017 года: семиэтажное здание, построенное на месте аварийного двухэтажного корпуса 1930-х годов.

Новое здание, площадью 71,2 тыс. кв. м., рассчитано на 500 койкомест, в нем открыты новые направления медицинской помощи.

«Такого в России еще не было, да и в мире таких клиник немного. Она, конечно, станет базовой, современной клиникой, для оказания самых сложнейших медицинских услуг. Я думаю, что постепенно все наши городские клиники должны перестраиваться, строиться новые современные корпуса. Мы первый шаг сделали в здравоохранении, сейчас нужно делать следующий шаг на новом уровне», - заявил С.Собянин.

Морозовская детская больница - это одно из самых старых медицинских учреждений Москвы, в котором возможно сложное, длительное и высокотехнологичное лечение заболеваний.

1 июня Владимир Путин и Сергей Собянин посетили больницу и осмотрели новый корпус.


Новости по теме
Мэр Москвы Собянин учредил для столичных больниц три гранта по 100 миллионов рублей
Мэр Москвы Собянин учредил для столичных больниц три гранта по 100 миллионов рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин учредил для столичных больниц три гранта по 100 миллионов рублей каждый. Претендовать на их получение смогут только те медицинские

Собянин: Строительство лечебного корпуса детской Морозовской больницы окончено
Собянин: Строительство лечебного корпуса детской Морозовской больницы окончено

Московский мэр Сергей Собянин сообщил, что строительство лечебного корпуса детской Морозовской клинической больницы окончено. По словам градоначальника, в

Собянин: Подстанция скорой помощи в Царицыно заработает к концу года
Собянин: Подстанция скорой помощи в Царицыно заработает к концу года

Подстанция скорой помощи, расположенная в Царицыно, должна начать работать в конце текущего года. С этим заявлением сегодня, 8 октября, выступил Сергей

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости