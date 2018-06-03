Мэр Москвы заявил о модернизации всех городских больниц

Сергей Собянин анонсировал запланированную реконструкцию больниц Москвы, а также их оснащение современными корпусами. Морозовская больница станет базовым центром по оказанию сложной медицинской помощи детям и подросткам.

3 июня Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планируемой модернизации всех городских больниц для оказания высокопрофильной помощи по образцу детской Морозовской больницы.

По слова мэра, она должна основной клиникой по оказанию сложных медицинских услуг детям и подросткам. Данную инициативу создания клиники со множество различных функций и совмещающую лучшие мировые технологии, по словам мэра, поддержал президент России Владимир Путин.

Обновленный корпус учреждения был открыт в октябре 2017 года: семиэтажное здание, построенное на месте аварийного двухэтажного корпуса 1930-х годов.

Новое здание, площадью 71,2 тыс. кв. м., рассчитано на 500 койкомест, в нем открыты новые направления медицинской помощи.

«Такого в России еще не было, да и в мире таких клиник немного. Она, конечно, станет базовой, современной клиникой, для оказания самых сложнейших медицинских услуг. Я думаю, что постепенно все наши городские клиники должны перестраиваться, строиться новые современные корпуса. Мы первый шаг сделали в здравоохранении, сейчас нужно делать следующий шаг на новом уровне», - заявил С.Собянин.

Морозовская детская больница - это одно из самых старых медицинских учреждений Москвы, в котором возможно сложное, длительное и высокотехнологичное лечение заболеваний.

1 июня Владимир Путин и Сергей Собянин посетили больницу и осмотрели новый корпус.