Житель Волгограда наткнулся в магазине на рулет из будущего

Информацию об этом выложили в открытую группу на просторах социальной сети. В качестве доказательства своих слов волгоградец прикрепил к посту снимок с изображением сладости, прибывшей из «будущего».

По словам очевидца, мужчина с супругой отправились 2 июня в магазин, дабы приобрести сладости к чаю, где им попался рулет из будущего. На упаковке выпечки стояла дата изготовления, 4 июня, то есть исходя из маркировки, выходило, что на момент продажи его еще не испекли. Магазин, где реализуют товары из будущего, находится в Кировском районе Волгограда.

Мужчина посоветовал местным жителям быть внимательным при покупке готовой продукции, а продавцам внимательно проверять товары при получении, при этом, отметив нерентабельность пластиковых упаковок, которые давно пора заменить стеклом или железом.

Пойда Анна