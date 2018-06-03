Страшная конструкция установлена в парке деревянных скульптур. Не каждый путник захочет садиться на такую лавочку, но уставшие люди не обращают внимание на эстетику.

Пугающую скамейку из огромного языка обнаружили в Воронеже. Местные папарацци запечатлели ее на камеру и выложили фото в Сеть. Пользователи активно обсуждают скамейку в Воронеже. Она представляет собой голову, из которой высунут огромный язык. Сейчас скамейка обшарпана и выглядит отвратительно. Возможно в момент установки она смотрелась более привлекательно, но время никого не щадит.

Многие юзеры заявили, что они не сели бы на эту пугающую скамейку, даже если бы падали с ног от усталости. Более прагматичные пользователи не видят в этой лавочке ничего устрашающего. Они полагают, при усталости нужно пользоваться имеющимся и не привередничать.

Домбровский Сергей