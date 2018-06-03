Королева Елизавета II заставила Кейт Миддлтон обучать этикету Меган Маркл

Королева Елизавета II хочет, чтобы новоиспеченная супруга её внука принца Гарри поскорее освоила королевский этикет. Недавно стало известно, что королева заставила Кейт Миддлтон лично помогать Меган Маркл осваивать традиции.

36-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон практически никогда не допускала ошибок во время королевских встреч и всегда придерживалась британскому протоколу. Сообщается, что с 2011 года, когда поженились принц Уильям и Кейт Миддлтон, герцогиня только радовала своим поведением королеву Елизавету II, которая очень строго следует всем прописанным правилам. Теперь Елизавета II заставила Кейт Миддлтон на своем примере показать Меган Маркл, что означает быть членом королевской семьи.

Ранее СМИ сообщали о том, что новоиспеченная герцогиня Сассекская должна будет пройти шестимесячное обучение этикету. Теперь стало известно, что помочь освоить королевский протокол Маркл должна будет Кейт Миддлтон. По словам королевского окружения, герцогиня Кембриджская не обрадовалась такому указу Елизаветы II, так как с самого начала у неё с Маркл были напряженные отношения.

Светлана Славянская