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| | В России назвали ТОП-5 безобразных выпускных платьев

В России назвали ТОП-5 безобразных выпускных платьев

Сегодня, 08:17

Пользователям предстояло выбрать ТОП-5 «худших из худших» платьев среди 27 претенденток. Как оказалось, сделать это было довольно сложно, потому что все «номинанты» были одинаково безобразны.

Практически все платья, которые претендовали в ТОП-5, были слишком открытые, видно, что девушки пытались казаться сексуальнее, но что-то пошло не так. Именно такое платье заняло первое место. Как видно, «Барби» выбрала голубое платье, где убрала все «лишние детали».

На втором месте оказалась девушка в платье с аналогичным верхом, но с укороченной юбкой. Этот образ запомнился россиянам еще и тканью «со штор».

Девушка, которая получила «бронзу», решила вовсе не надевать платье. Вместо этого у нее белье, на которое сверху накинут прозрачный золотистый плащ.

На четвертом и пятом местах оказались девушки в более приличных нарядах. Две подруги в черном выделились своими перекаченными розовыми губами и «взрывом» вместо прически.

На последнем месте в ТОП-е оказалась «королева» с изобилием украшений и золотого цвета. Каждый из снимков имеется в открытом доступе, поэтому россиянам выбрать наряды было легко.


Попова Дарья
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