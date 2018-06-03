В России назвали ТОП-5 безобразных выпускных платьев

Пользователям предстояло выбрать ТОП-5 «худших из худших» платьев среди 27 претенденток. Как оказалось, сделать это было довольно сложно, потому что все «номинанты» были одинаково безобразны.

Практически все платья, которые претендовали в ТОП-5, были слишком открытые, видно, что девушки пытались казаться сексуальнее, но что-то пошло не так. Именно такое платье заняло первое место. Как видно, «Барби» выбрала голубое платье, где убрала все «лишние детали».

На втором месте оказалась девушка в платье с аналогичным верхом, но с укороченной юбкой. Этот образ запомнился россиянам еще и тканью «со штор».

Девушка, которая получила «бронзу», решила вовсе не надевать платье. Вместо этого у нее белье, на которое сверху накинут прозрачный золотистый плащ.

На четвертом и пятом местах оказались девушки в более приличных нарядах. Две подруги в черном выделились своими перекаченными розовыми губами и «взрывом» вместо прически.

На последнем месте в ТОП-е оказалась «королева» с изобилием украшений и золотого цвета. Каждый из снимков имеется в открытом доступе, поэтому россиянам выбрать наряды было легко.

Попова Дарья