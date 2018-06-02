В Волгограде разыскивают автора ролика о чупакабре и собаке

Судя по видеоматериалу, события разворачиваются в Михайловском районе областного центра. Создатель файла утверждает, что его домашнего питомца пыталось загрызть мифическое существо, именуемое в народе чупакабра.

В Сеть видео попало прошлым летом, и за это время его просмотрели почти 70 тысяч раз. При этом некоторые наблюдательные созерцатели утверждают, что сражалась с собакой вовсе не чупакабра, а обычная лиса, только очень больная на вид. В итоге домашнее животное одержало верх над непонятным созданием.

Часть пользователей запросили от автора публикации выложить в Сеть снимки уже мертвой чупакабры. Остальные любители мистики растиражировали ролик по своим контактам, присовокупив к нему заверения, что это и в самом деле таинственный монстр из легенд.

«Чупакабра» в переводе с английского означает «козий вампир», или «козел, который сосет». Об этом монстре много говорится в городских легендах. По некоторым из них, он нападает на животных, чаще всего коз, и пьет их кровь. Часто о чупакабре снимают фильмы и пишут книги. И теперь в Волгограде разысквают автора родикеа об этом монстре и победившей его собаке.

Дарья Светозарова