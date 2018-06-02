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| | Собака за рулем маршрутки насмешила жителей Брянска

Собака за рулем маршрутки насмешила жителей Брянска

Сегодня, 19:35

Очевидцы сфотографировали пса в 10 микрорайоне города и опубликовали снимок в соцсети.

На изображении видно, как немалеьнкая собака заняла место водителя. Пес, находясь в салоне микроавтобуса, следил с задумчивым видом за тем, что происходит за стеклом. Очевидцы были в восторге от частых его выглядываний из-за руля.

В соцсетях большинство пользователей с юмором отнеслись к произошедшему. Один из них написал, что собака сама решила съездить за Pedigree. Другой узнал пса, назвав его соседом по кличке Лакки. Тем не менее одна из них с критикой отнеслась к этому, говоря о недопустимости оставления собаки в салоне, так как жара может привести к смерти пса. Впрочем, если внимательно посмотреть на фотографию, можно заметить приоткрытое хозяином животного окно.



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