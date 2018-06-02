Алкоголик или балерина: В Сети высмеяли странное фото Порошенко

Скандальный снимок украинского президента обнародовали СМИ во время открытия мостового перехода на трассе М-15 «Одесса-Рени» недалеко от молдавского села Планка.

На странную позу президента Украины обратили внимание пользователи всемирной паутины. На снимок они отреагировали недоуменным вопросом: «Что это с ним?». Юзеры тут же начали подыскивать вероятные объяснения. Одни пользователи предположили, что украинский лидер до этого слишком много принял на грудь, и теперь испитая жидкость просится наружу. А другие выразили мнение, что Петр Алексеевич берет пример с балетной дивы Анастасии Волочковой, также очень «любимой» фолловерами.

Самые недипломатичные пользователи не стали делать реверансов. «Или алкоголик, или балерина – третьего не дано», - написали они к комментарии к фотографии. Остальные пользователи просто высмеяли фото Порошенко в Сети за нелепую позу президента Украины.

Дарья Светозарова