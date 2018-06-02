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| | Жиросжигатели попали под запрет в России

Жиросжигатели попали под запрет в России

Сегодня, 19:00

Такое решение принято российским судом. Всевозможные добавки, таблетки и порошки, помогающих для уменьшения подкожного жира попали в запретный список. Суд считает, что такие препараты создают угрозу для жизни человека.

Биологические активные добавки, как считают в юстиции, приводят к таким симптомам у людей, как - тошнота и чрезмерная потливость. Также у человека, принявшего БАДы, может произойти приступ головной боли.

Ранее власти сообщали об серьезной опасности для организма человека препаратов, содержащих динитрофенол. Федеральная служба рекомендовала отказаться от их употребления, а также обращаться по этому поводу как в саму службу, так и в территориальные органы.

Само средство запрещено в России, как утверждает служба защиты потребителей, как пищевой продукт. Тем не менее, спрос на жиросжигатель все еще велик.



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