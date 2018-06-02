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| | Садистский выгул кота шокировал жителей Воронежа

Садистский выгул кота шокировал жителей Воронежа

Сегодня, 18:46

Поведение хозяйки животного взбудоражило пользователей. Многим показалось, что женщина была пьяна.

 

Садистский выгул кота в Воронеже попал на видео и был опубликован очевидцами в группе «Типичный Воронеж». На записи видно, как хозяйка выгуливает кота на поводке. При этом владелица постоянно дергала поводок и не давала своему питомцу нормально передвигаться.

Юзеры стали активно обсуждать необычное поведение женщины. Воронежцы разделились на две категории: одни утверждали, что это обычное явление и сейчас многие выгуливают так своих котов, а другие считают, что хозяйка находилась в нетрезвом состоянии, и пожалели бедного усатого.

«Котов не выгуливают, уж тем более в людных или оживленных местах. Они либо гуляют сами по себе, либо сидят дома. Это вам не собаки», – написала одна из горожанок. Женщине на это ответили так: «Котам с того, что они на поводке, только лучше. Домашним гулять тоже нужно, а просто так на произвол их никто выпускать не будет».

Однако появились и те, кто обратил внимание на доброту женщины, за то, что она приютила животное, а не бросила на улице на произвол судьбы. Приверженцы этого мнения отметили, что метод выгула кота – личное дело владелицы.


Татьяна Преображенская
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