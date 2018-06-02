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| | Князья Романовы испытали на прочность Крымский мост автомобилем LADA

Князья Романовы испытали на прочность Крымский мост автомобилем LADA

Сегодня, 18:37

Наследница императорского Дома Романовых Мария Владимировна и ее сын Георгий Михайлович проехали на LADA Largus по конструкции, которая соединила полуостров с материковой Россией. Выезд князей состоялся в субботу, 2 июня, после чего княгиня поделилась своими впечатлениями.

 

Стартовали титулованные особы на машине российского автопрома в 11:30 по времени Москвы. Выезд на российском авто – это было условие Марии Владимировны и главы Дома Романовых. Великий Князь сам вел машину. Таким образом, князья Романовы испытали на прочность Крымский мост автомобилем LADA.

 

Наследники императорского рода отправились в Крым 28 мая и намерены пробыть на полуострове до 3 июня. Князья уже успели побывать в Керчи, Феодосии, Симферополе, Севастополе. Члены царского Дома нанесли визит в КР с целью поддержать крымчан в их выборе, который они сделали в 2014 году, когда решили вновь стать частью Российской федерации. Романовы подчеркивают, что открытие Крымского моста в год 235-летия вхождения полуострова в состав Российской империи, очень символично.

Мария Владимировна является единственным отпрыском Владимира Кирилловича Романова, императора в изгнании. По сути, она - это настоящая русская принцесса.


Дарья Светозарова
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