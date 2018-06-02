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| | Работники Ленобласти предпочитают пятидневный график

Работники Ленобласти предпочитают пятидневный график

Сегодня, 18:30

Это стало известно благодаря социальному опросу, который был проведен комитетом по руду и занятости населения региона.

  Результаты опроса, проведенного в социальной сети «ВКонтакте», показали, что 46,2% работников Ленобласти предпочитают пятидневный график работы. 34,6% респондентам по душе укороченная трудовая неделя – 4 рабочих и 3 выходных дня. Другие жители Ленинградской области более привержены сменному графику 2/2 или 3/3.

Социальный опрос показал, что ни один работник, ни за какие деньги не согласился бы работать по ночам.


Татьяна Преображенская
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