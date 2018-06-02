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| | В Ленобласти прокуратура проверила лагеря на готовность принять детей

В Ленобласти прокуратура проверила лагеря на готовность принять детей

Сегодня, 18:19

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили некоторые нарушения в детских лагерях и объявили 27 предупреждений. Руководители обязаны в ближайшее время проконтролировать, чтобы их подчиненные ликвидировали все недочеты.

 

В Ленобласти прокуратура проверила лагеря на готовность принять детей. В некоторых обнаружили необорудованные для купания территории. Согласно одной из статей, детей запрещается перевозить на транспорте, выпущенном более десяти лет назад. Не во всех лагерях следуют этому предписанию. Нашлись заведения, где детям предстояло располагаться в комнатах площадью менее четырех квадратных метров на человека. Это тоже запрещается действующим законодательством.

Некоторые лагеря не оборудовали москитными сетками окна столовой, спален и комнат для игр. Городские и районные прокуроры проверят выполнение рекомендаций перед началом оздоровительных смен.


Домбровский Сергей
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