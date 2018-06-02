В Петербурге в 2019-2020 годах откроется на базе Пулковской обсерватории новый музей, в честь писателей-фантастов Аркадия и Бориса Стругацких. Под эти цели выделено 300 квадратных метров пространства.

В Петербурге выставят творческое наследие братьев Стругацких в новом музее. Его поделят на несколько площадок. Первая называется «Библиотека», в ней покажут литературные произведения писателей. Вторая «Лекторий», здесь пройдут выставки и встречи творческих личностей. Третью назвали «Планетарием».

Братья Стругацкие знамениты своими произведениями в жанре научной и социальной фантастики. Их творчество пронизано темой выбора и борьбы. В России книги этих авторов пользуются большой популярностью в наши дни, поэтому в Петербурге решили открыть музей.

Домбровский Сергей