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| | В Петербурге выставят творческое наследие братьев Стругацких в новом музее

В Петербурге выставят творческое наследие братьев Стругацких в новом музее

Сегодня, 16:43

В Петербурге в 2019-2020 годах откроется на базе Пулковской обсерватории новый музей, в честь писателей-фантастов Аркадия и Бориса Стругацких. Под эти цели выделено 300 квадратных метров пространства.

 

В Петербурге выставят творческое наследие братьев Стругацких в новом музее. Его поделят на несколько площадок. Первая называется «Библиотека», в ней покажут литературные произведения писателей. Вторая «Лекторий», здесь пройдут выставки и встречи творческих личностей. Третью назвали «Планетарием».

Братья Стругацкие знамениты своими произведениями в жанре научной и социальной фантастики. Их творчество пронизано темой выбора и борьбы. В России книги этих авторов пользуются большой популярностью в наши дни, поэтому в Петербурге решили открыть музей.


Домбровский Сергей
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