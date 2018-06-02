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| | Тысячи жителей Риги вышли на шествие в защиту русских школ

Тысячи жителей Риги вышли на шествие в защиту русских школ

Сегодня, 16:08

Такой стала реакция народа на намерения латвийских властей относительно перевода на латышский язык обучения всех школ страны.

В Риге тысячи жителей столицы вышли на улицы, чтобы принять участие в шествие в защиту русских школ. Представители правопорядка в Латвии заявили о том, что в мирной акции протеста в данный момент участвуют порядка трёх тысяч человек, однако, организаторы массового шествия в Риге сообщили о том, что к нынешнему времени число протестующих достигло восьми тысяч граждан. Правоохранители в Риге рассказали о том, что протестующие начали своё шествие в центре столицы, взяв курс на здание правительства республики, чтобы показать властям своё негодование относительно уничтожения русских школ в стране.

Стоит напомнить, ещё в конце марты нынешнего года Сейм Латвии постановил, что все ученики старших классов, даже в русских школах, будут обязаны проходить обучение на латышском языке.


Александр Вест
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