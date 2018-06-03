"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

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| | Реакция кота и пса на поездку в корзине велосипеда рассмешила пользователей Сети

Реакция кота и пса на поездку в корзине велосипеда рассмешила пользователей Сети

Сегодня, 07:20

Животные показывают яркие эмоции. Снимок опубликован в соцсети Instagam.

Интернет-серферы обратили внимание на интересный кадр, у питомцев определенно разное восприятие поездки на велосипеде. Собака с виду крайне весёлая и оптимистичная, а вот кот воплощает в себе полное ощущение негатива. Хвостатый мышелов выглядит крайне уставшим. Также пользователи соцсети Instagram узрели, что в глазах кота виднеется абсолютное презрение к поездке на двухколесном транспорте. Одна из подписчиц отметила, что фотография напоминает ее поход в магазин с молодым человеком. Выражение их физиономий практически идентичны с героями фотоснимка.

«Ты кот», - заявила девушка своему любимому. Всего лишь за 10 часов фото с животными набрало около 66 тыс отметок «Нравится».


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