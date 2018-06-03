Жители Воронежа столкнулись с дамой, выгуливающей козла

Местное население давно привыкло к различным курьезным ситуациям, которые происходят в городе, наподобие дружбы водителя с героем из «Мстителей» или вахты мини-сотрудника ДПС. Поэтому они спрактически не удивились, когда встретили на улице Воронежа «сладкую парочку», которая превзошла чеховскую «даму с собачкой».

По словам очевидцев, им довелось увидеть необычную пару, состоящую из девушки, которая выгуливает козла. Они встретились с ними вчера, 1 июня, неподалеку от квартала «Олимпийский».

Прохожая с невозмутимым видом вела на поводке аккуратно расчесанного белоснежного козла, который не делал попыток вырваться, демонстрируя всем своим видом, что подобная прогулка для него не в новинку.

Один из очевидцев запечатлел прогулку на камеру, выложив снимок в соцсети, где он за короткое время набрал большое количство забавных комментарие. Пользователи заметили, что «это зрелище выглядит гламурно», при этом хозяйку парнокопытного окрестили словом «дива», вероятно из ее пышных форм.

Пойда Анна