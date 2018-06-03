Жители Воронежа столкнулись с дамой, выгуливающей козла

Местное население давно привыкло к различным курьезным ситуациям, которые происходят в городе, наподобие дружбы водителя с героем из «Мстителей» или вахты мини-сотрудника ДПС. Поэтому они спрактически не удивились, когда встретили на улице Воронежа «сладкую парочку», которая превзошла чеховскую «даму с собачкой».
По словам очевидцев, им довелось увидеть необычную пару, состоящую из девушки, которая выгуливает козла. Они встретились с ними вчера, 1 июня, неподалеку от квартала «Олимпийский».
Прохожая с невозмутимым видом вела на поводке аккуратно расчесанного белоснежного козла, который не делал попыток вырваться, демонстрируя всем своим видом, что подобная прогулка для него не в новинку.
Один из очевидцев запечатлел прогулку на камеру, выложив снимок в соцсети, где он за короткое время набрал большое количство забавных комментарие. Пользователи заметили, что «это зрелище выглядит гламурно», при этом хозяйку парнокопытного окрестили словом «дива», вероятно из ее пышных форм.