«Йошкин кот»: в Симферополе установили шуточный памятник коту

В честь 234 Дня рождения города Симферополь, делегация из Йошкар-Ола подарила городу интересную скульптуру, которая очень понравилась мэру города и его жителям.

Члены делегации из Йошкар-Ола сообщают, что Йошкин кот является их талисманом, который приносит им только удачу и радость.

В честь 234 Дня рождения Симферополя они решили преподнести скамью с Йошкиным котом, который лениво лежит на ней с важным видом. Милым его делают хитрые глаза и улыбка.

Мэр Симферополя заявил, что ему очень понравился памятник, он сказал, что горожане и туристы будут в восторге от него. Также он сказал, что уже готов ответный подарок для города Йошкар-Ола, однако отказался комментировать, какой именно, потому что захотел сохранить интригу.

Статуя выполнена из бронзы и весит 158 кг. Кот, изображенный на ней, является фольклорным персонажем.

Алиса Гилберт