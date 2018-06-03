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Роспотребнадзор предупредил, куда не стоит ехать русским туристам в 2018 году

Сегодня, 05:20

Роспотребнадзор советует российским туристам перед совершением поездки в регионы Азии, Африки, а также Латинской Америки уточнить эпидемиологическую обстановку.

 

В прошлом году лихорадку Денге обнаружили во Вьетнаме, Бразилии, Индонезии. Самым неприятным местом для путешествия стал остров Пхукет. За этот год уже зафиксировано 220 случаев заболеваний, где 2 закончились гибелью.

Еще инфекция найдена в Китае, Японии, Малайзии, а также в Индии, Филиппинах, в регионах Африки – Мозамбике, Египте и в других менее известных тропических и субтропических участках. Случаи зафиксированы в Южной, Северной и Центральной Америке. А вот в Конго, Гвинее, Либерии можно подхватить лихорадку Эбола. В Аргентине, а также на Кубе или Гаити возможно заболеть лихорадкой Зика. В Западной Африке с января 2018 года обнаружены случаи лихорадки Ласса.

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что в указанных областях туристы могут заболеть малярией или же холерой. Россиянам рекомендуют перед поездкой детально изучить обстановку в стране и все эпидемиологические ситуации, чтобы не попасть в стационар и потратить кучу денег на лечение.


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