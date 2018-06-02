В Москве зафиксировали трехкратное превышение нормы сероводорода

Превышение допустимых норм ядовитого и опасного здоровья вещества зарегистрировано автоматической станцией контроля в районе Печатников в ночь на 2 июня. 22 мая расхождения с нормой зафиксировали в Косино-Ухтомском районе столицы.

По данным Мосэкомониторинга, в Москве 2 июня зафиксировали трехкратное превышение нормы сероводорода. Высокие показатели отмечены на улице Гурьянова, находящейся в районе Печатники. Такие превышения измерительная станция контроля фиксирует в городе часто. Ранее, 22 мая, превышенное в 3,8 раза содержание газа зарегистрировали в другом районе Москвы - Косино-Ухтомском. Излишек сероводорода в апреле также был зарегистрирован в Жулебино и Кожухово.

В 2017 отдел экологической экспертизы EcoStandard Group заявил, что самым неблагоприятным по экологии районом столицы является Капотня. Также к наиболее загрязненным отнесли район Бирюлево и Выхино. Районы Кунцево, Коньково, Ясенево и Куркино являются, по данным экспертов, наиболее благоприятными для жизни.

Сероводород является бесцветным газом, обладающим запахом протухших куриных яиц. Большие концентрации газа становятся ядовитыми и очень токсичными. Вдыхание такого воздуха приводит к головной боли, головокружениям, тошноте. Превышающие нормы могут вызвать отек легких, кому и даже привести к смерти.

Мирослава Донцова