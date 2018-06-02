В Ростове запустили мультимедийный фонтан

Необычное сооружение установлено на территории площади Гагарина в непосредственной близости от здания ДГТУ. Официальное открытие площади, на которой провели ремонтно-восстановительные работы, наряду с запуском фонтана, назначено на понедельник, 4 июня.

В работающем виде фонтан представляет собой завораживоющее зрелище буйства водной феерии. Он украшен разноцветной люминесценцией, которая красиво переливается в ночное время. Однако основной особенностью фонтанв является «пляска» воды под музыку, при этом ее струя бъет вверх на 14 метров.

Фонтан пока запустили в тестовом режиме, дабы проверить его работу в преддверии чемпионата мира по футбола-2018. В рамках реставрации площади рабочие положили новые плитки, установили множество скамеек, оборудовали ливневку и даже провели масштабное озеленение территории.

Пойда Анна