«Это была неудачная шутка»: Собчак опровергает слухи, что ее слова о геях касались Красовского

Ксения Собчак обьяснила, почему написала и удалила свой пост в социальной сети, которая гласила: «Геи и пи****сы – не одно и то же».

Ксения Собчак заверила, что не раз говорила о том, что поддерживает движение ЛГБТ, так как они подвергаются нападкам и преследованию. Когда она писала свой пост в Twitter, то адресовала его не Красовскому, а всему миру.

Женщина заметила, что понимает, что эта шутка была неудачной. Клянется, что не могла бы и подумать, что ее слова могут рассматривать в таком свете и что это приведет к таким проблемам и такому пониманию. Она также заявила, что теперь понимает, что это высказывает было некорректным со взгляда политики, ведь она теперь политик и должна следовать множеству правил.

Ксения Собчак заявила: «Это была неудачная шутка» и попросила: «Не притягивайте шутку за уши к совершенно другой теме». Как доказательство тому, что это было не замечание в сторону Красовского, политик заметила, что и раньше поддерживала ЛГБТ-движения, а во время предвыборной кампании не раз доказывала это и словами, и делами.

Алиса Гилберт