Вчера на официальном сайте администрации Волгоградской области появилось постановление, согласно которому в дни проведения в городе Чемпионата мира по футболу будут действовать особые условия продажи алкогольных напитков.

Согласно документу, во время ЧМ-2018 в Волгограде сократят продажи алкоголя. Данное правило не относится к тем продуктам, которые будут реализовать официальные партнеры FIFA. В администрации отмечают, что данная мера является обязательной и введена для обеспечения безопасности россиян, гостей города, а также футболистов. Представители мэрии подчеркнули, что такие же ограничения введены и в других городах РФ, принимающих чемпионат.

В некоторых районах города запретят употреблять и продавать горячительные напитки в стекле в местах общественного питания, а также в розничных магазинах. Для некоторой продукции, которую реализуют официальные партнеры и представители FIFA, в определенные дни сделают исключение.

Мирослава Донцова