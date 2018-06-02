"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Собака за рулем маршрутки насмешила жителей Брянска Фото 155-килограммовой модели в купальнике потрясло пользователей Алкоголик или балерина: В Сети высмеяли странное фото Порошенко Звезды стали за прилавок с мороженым в День защиты детей Чубайс объяснил намерение присвоить пенсии россиян Во Владимирской области школьный кабинет информатики закрыли из-за опасного излучения Жиросжигатели попали под запрет в России Эксперты сравнили характеристики Xiaomi Mi 8 и OnePlus 6 Муж Бородиной Омаров создал новый проект о мужских проблемах Анастасия Макеева раскритиковала актёрский талант Глеба Матвейчука Садистский выгул кота шокировал жителей Воронежа Су-25 пролетел на чрезвычайно низкой высоте над украинским пляжем
| | Рулет с металлической начинкой довёл жителя Воронежа до диеты

Рулет с металлической начинкой довёл жителя Воронежа до диеты

Сегодня, 13:28

Житель Воронежа опубликовал в социальных сетях фотографию. На снимке запечатлён рулет с маком, внутри которого находится пружина. Пользователи подтрунивают над неудачливым покупателем хлебобулочных изделий.

Рулет с металлической начинкой довёл жителя Воронежа до диеты. Мужчина отказывается употреблять в пищу мучное, поскольку там может оказаться пружина. Покупатель приобрел рулет с маком в супермаркете Воронежа. Он просил юзеров прокомментировать данную публикацию. Пользователи с юмором восприняли новость. Они назвали рулет с пружиной, продуктом, предназначенным для тех, у кого в организме не хватает железа.

Некоторые начали переживать по поводу того, что работники конвейера не досчитались одной детали, а люди тут говорят о малозначительном рулете в то время, как производственное оборудование простаивает из-за поломки. Житель Воронежа не увидел в комментариях слов сочувствия, зато стал свидетелем сарказма.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Голая девушка из Воронежа сравнила себя с новогодней елкой
Голая девушка из Воронежа сравнила себя с новогодней елкой

В социальных сетях появилось фото девушки из Воронежа в нижнем белье на фоне новогодней елки. Такой подарок своим подписчикам она сделала на Новый год.

Молодой житель Воронежа подозревается в распространении детского порно
Молодой житель Воронежа подозревается в распространении детского порно

Молодой житель Воронежа подозревается в распространении детского порно. 29-летний мужчина рассылал ролик по интернету, находясь в своей квартире.

Житель Воронежа пойдет под суд за аудиозаписи в "ВКонтакте"
Житель Воронежа пойдет под суд за аудиозаписи в "ВКонтакте"

Житель Воронежа пойдет под суд за публикацию запрещенных аудиозаписей в социально сети "ВКонтакте". Рассмотрением ранее возбужденного уголовного

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото

Скандальный российский артист выбрал оригинальный способ поздравить жителей страны с наступлением лета. Актер опубликовал на своей странице Instagram снимок,

Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию
Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию

 Певица вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой посетила конкурс «Детская новая волна». Пока бабушка и внучка пели на сцене, Ангелина поведала историю

Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»
Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»

В такой позе певица уже не раз появлялась в своём микроблоге, даже не зная об истинном предназначении того символа, который она постоянно изображает с помощью

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости