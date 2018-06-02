Житель Воронежа опубликовал в социальных сетях фотографию. На снимке запечатлён рулет с маком, внутри которого находится пружина. Пользователи подтрунивают над неудачливым покупателем хлебобулочных изделий.

Рулет с металлической начинкой довёл жителя Воронежа до диеты. Мужчина отказывается употреблять в пищу мучное, поскольку там может оказаться пружина. Покупатель приобрел рулет с маком в супермаркете Воронежа. Он просил юзеров прокомментировать данную публикацию. Пользователи с юмором восприняли новость. Они назвали рулет с пружиной, продуктом, предназначенным для тех, у кого в организме не хватает железа.

Некоторые начали переживать по поводу того, что работники конвейера не досчитались одной детали, а люди тут говорят о малозначительном рулете в то время, как производственное оборудование простаивает из-за поломки. Житель Воронежа не увидел в комментариях слов сочувствия, зато стал свидетелем сарказма.

Домбровский Сергей