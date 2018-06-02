Мужчина обрел популярность, «превратив» собаку в монстра

Это произошло во время фотосессии домашнего любимца по кличке Реджи. Хозяин прибег к помощи режима панорамной съемки, принесшей не тот результат, на который он рассчитывал.

По словам мужчины, он сделал фотографию Реджи в панорамном стиле, которая «превратила» собаку в неизвестного науке монстра, лишенного туловища, но зато с массивной мордой и пушистым хвостом.

Несмотря на явную неудачу, он выложил снимок на свою страницу в соцсети Twitter, где он собрал большое количество «лайков» и просмотров. Многие пользователи пришли в восторг от столь необычного эффекта, сделав из фото мем, который набрал быструю популярность на просторах интернета.

Пойда Анна