Воронежцы уверены, что рано или поздно дружба мужчины и женщины приведет к сексу

В сообществе Воронежа одна женщина задала вопрос о том, существует ли дружба между мужчиной и женщиной на самом деле. Большинство сошлись на том, что рано или поздно все приводит к сексу.

Жительница Воронежа объяснила, что ее муж очень ревнив и не верит, что дружба полов может существовать, но она пытается доказать ему обратное. Ее вопрос был опубликован в сообществе «Подслушано Воронеж» во «ВКонтакте». Пользователи Сети заинтересовались таким вопросом и стали бурно обсуждать.

Некоторые утверждают, что у них есть друзья обоих полов, все они нормальные люди, поэтому никто никого не ревнует и дружба продолжается, так как они очень хорошо знакомы и их взаимосвязь очень крепка. Они утверждают, что главное в этом деле – управлять мозгом. Также было подмечено, что такая дружба может быть, если у обеих сторон нет сексуального влечения друг к другу.

Некоторые юморные пользователи Сети заметили, что женской дружбы тоже нет, а если теперь стало понятно, что и дружбы между мужчиной и женщиной не существует, то с кем теперь дружить женщинам?

Другие говорят, что такой дружбы не существует, потому что после ссоры с мужем или парнем девушка обращается к другу, чтобы тот ее утешил и дал совет. Один пользователь закончил эту мысль словами «а потом и жить у него (у друга – прим.) остается, миллион таких случаев».

В одном опросе стало ясно, что из 260 человек 61% считает, что такой дружбы быть не может, напротив, 38% считают, что такая дружба возможна.

Алиса Гилберт