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| | На юго-востоке Москвы из-за строительства метро ограничили движение транспорта

На юго-востоке Москвы из-за строительства метро ограничили движение транспорта

Вчера, 23:08

Блокировка автомобильного движения в столице будет длиться до 25 августа. Это связано с продлением производственных работ на инженерных сетях. Это стало известно по данным пресс-службы транспортного комплекса города.

В Москве на юго-востоке заблокировали проезд транспортных средств, поскольку были продлены сроки строительных работ Кожуховской линии метрополитена. Ограничение движения особенно актуально для участка, который пролегает от дома №41 Авиамоторной улицы и №23 возле проезда Энтузиастов.

В пресс-службе сообщается, что 20 июня будет перекрыто движение авто на участке от дома №8 ул. Авиамоторная и до перекрестка с ул. Красноказарменная.

Новая линия метро значительно облегчит транспортное обслуживание москвичей, которые живут в районах Выхино-Жулебино и Некрасовка. Отмечается также, что в 2019 году власти примут решение об открытии другой части ветки, которая улучшит качество передвижения горожан из Нижегородского и Рязанского районов.


Татьяна Преображенская
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