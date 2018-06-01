Amazon доставил динозавра из «Парка Юрского периода-2» в Лос-Анджелес

Компания, специализирующаяся на доставке товаров, в рамках рекламной кампании нового фильма про динозавров на грузовике возила по городу огромную картонную коробку. Жители Лос-Анджелеса должны были поверить, что эта посылка пришла в США прямиком из «Парка Юрского периода-2».

Компания из США Amazon, занимающаяся доставкой товаров по всему миру, в сотрудничестве с создателями кинофильма «Парк Юрского периода-2» осуществили в Лос-Анджелесе рекламную кампанию к грядущей кинопремьере фильма про динозавров. В рекламных целях по Лос-Анджелесу разъезжал грузовик с огромной картонной коробкой с эмблемой фильма.

На коробке присутствовала надпись, информирующая о том, что «посылка» прибыла из Коста-Рики, где по сюжету первой части фильма находится Парк Юрского периода. Рядом присутствовал штрих-код для мобильного телефона, благодаря которому можно получить скидку на билеты в кино. Кроме того, штрих-код предоставляет возможность просмотреть короткий ролик о том, что или кто содержится в большой посылке.