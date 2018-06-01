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| | Ко Дню защиты детей в метро Москвы открыли детский городок

Ко Дню защиты детей в метро Москвы открыли детский городок

Вчера, 20:58

За сутки игровую площадку успели посетить около тысячи человек. Конкурсанты «Голос. Дети – 5» исполнили для гостей музыкальные композиции.

В Москве открытие детского городка приурочили к Международному дню защиты детей, который отмечают 1 июня. Игровую площадку между станциями метрополитена Площадь Гагарина и «Ленинский проспект» за сегодняшний день посетили порядка тысячи человек. Для пришедших участники песенного телепроекта «Голос.Дети – 5» исполнили музыкальные композиции.

Ежегодно в День защиты детей администрация столичного метрополитена готовит развлекательную программу. В этот раз на игровой площадке организовали автотрассу и подобие строительной площадки. Благодаря заявленным развлечениям дети могли с помощью больших лего-блоков сооружать постройки, а на автотрассе бесплатно кататься и знакомиться с правилами дорожного движения.

Всего в День защиты детей в столице России этот праздник отмечают в 13 парках.


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