Эстакаду между Северо-Западной и Северо-Восточной хордами в Москве откроют ко Дню города

К концу 2018 года будет завершено также проектирование строительства части СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе. Петр Аксенов, который является заместителем главы департамента строительства Москвы, уведомил, что эстакаду между Северо-Западной и Северо-Восточной хордами планируют открыть в октябре этого года.

Господин Аксенов сообщил, что строительные работы в этой части уже близки к завершению. Движение по новостройке позволит водителям осуществлять съезд с одной хорды на другую без выезда на Дмитровское.

Известно, что участок имеет протяженность более 10 км. Благодаря хорде транспортная нагрузка на МКАД и Третье транспортное кольцо снизится. Кроме того, хорда позволит соединить восток, север и юго-восток российской столицы. Строительные работы эстакады стартовали два года назад в феврале.

Татьяна Преображенская