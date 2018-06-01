"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

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| | В День России в Москве запретят продажу алкоголя

В День России в Москве запретят продажу алкоголя

Вчера, 19:32

Кроме того, ограничение продаж коснется напитков в стеклянной таре в столице России 11 и 12 июня в местах, где произойдут массовые скопления людей. Такую информацию предоставили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В пресс-службе также отметили, что продажа алколголя должна быть ограничена в кафе, ресторанах и магазинах, близко располагающихся к местам, где пройде фестиваль "Дня России".

Основной причиной организованного ограничения стало предотвращение травматизма и профилактика неправомерных действий в таких местах, в которых произойдет скопление людей. В данный момент происходит рыссылка рекомендаций для общепитов и других мест по ограничению продажи алкоголя.


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