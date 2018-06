Российские космонавты сыграли в футбол на МКС

Продолжим рубрику #Астрей_спорт. Мы с Олегом (@olegmks) решили разнообразить наши тренировки и поиграть в футбол! Кстати, это официальный мяч Чемпионата мира по футболу 2018. И уже в это воскресенье мы доставим его на Землю. Ссылка на полную версию видео в описании профиля. • Me and @olegmks played an improvised football match aboard the Space Station. An official Telstar 18 ball was especially brought to the station for this purpose and the ball planned to be returned to Earth together with my crew. A link to the full version of the video in Instagram's profile area.

A post shared by Anton Shkaplerov (@anton_astrey) on Jun 1, 2018 at 8:16am PDT