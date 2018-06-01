Российские космонавты сыграли в футбол на МКС

Российский космонавт Антон Шкаплеров часто радует своих подписчиков интересными снимками и новостями с борта МКС. В очередной публикации он показал, как тренируются астронавты и играют в футбол.

На странице Антона в Instagram появилась видеозапись, на которой он вместе с Олегом Артемьевым играет в мяч. В ролике он показал, как происходит игра в футбол в условиях невесомости на борту МКС. В тексте публикации он уточнил, что играли они официальным мячом Чемпионата мира по футболу 2018, который 3 июня отправится на Землю.

Подписчики Шкаплерова оценили публикацию по достоинству, отметив её позитив. «Много чего видел, но футбол в космосе ещё нет! Космический футбол», - написал один из поклонников космонавта. Подписчики предложили Шкаплерову перейти в сборную по футболу. Другие стали переживать о том, способен ли мяч повредить технике станции, попросив Антона играть аккуратней.

Павел Селивёрстов