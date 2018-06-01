Российские космонавты сыграли в футбол на МКС

Российский космонавт Антон Шкаплеров часто радует своих подписчиков интересными снимками и новостями с борта МКС. В очередной публикации он показал, как тренируются астронавты и играют в футбол.
На странице Антона в Instagram появилась видеозапись, на которой он вместе с Олегом Артемьевым играет в мяч. В ролике он показал, как происходит игра в футбол в условиях невесомости на борту МКС. В тексте публикации он уточнил, что играли они официальным мячом Чемпионата мира по футболу 2018, который 3 июня отправится на Землю.
Продолжим рубрику #Астрей_спорт. Мы с Олегом (@olegmks) решили разнообразить наши тренировки и поиграть в футбол! Кстати, это официальный мяч Чемпионата мира по футболу 2018. И уже в это воскресенье мы доставим его на Землю. Ссылка на полную версию видео в описании профиля. • Me and @olegmks played an improvised football match aboard the Space Station. An official Telstar 18 ball was especially brought to the station for this purpose and the ball planned to be returned to Earth together with my crew. A link to the full version of the video in Instagram's profile area.
Подписчики Шкаплерова оценили публикацию по достоинству, отметив её позитив. «Много чего видел, но футбол в космосе ещё нет! Космический футбол», - написал один из поклонников космонавта. Подписчики предложили Шкаплерову перейти в сборную по футболу. Другие стали переживать о том, способен ли мяч повредить технике станции, попросив Антона играть аккуратней.