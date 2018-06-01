30 мая в лицее №1 в Барановичах беспилотник дал последний звонок.

Современные технологии начинают использовать не только в различных сферах производства и при оказании услуг, но и в школах. Так в Белоруссии на последнем звонке первоклассницу заменил дрон. По давно сложившейся традиции, в российских и белорусских школах последний звонок дает ученица первого класса, сидящая на плече у выпускника, но в Барановичском лицее №1 решили изменить это правило. Беспилотник с колокольчиком, который был привязан к устройству несколькими веревками, в небо запустил директор учебного заведения Алексей Бычковский.

О нововведении рассказало издание Intex-press. В сообщении уточняется, что на общую трогательную атмосферу праздника такая замена никак не повлияла.

Виктория Озерова