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| | В Белоруссии на последнем звонке первоклассницу заменил дрон

В Белоруссии на последнем звонке первоклассницу заменил дрон

Вчера, 18:58

30 мая в лицее №1 в Барановичах беспилотник дал последний звонок.

Современные технологии начинают использовать не только в различных сферах производства и при оказании услуг, но и в школах. Так в Белоруссии на последнем звонке первоклассницу заменил дрон. По давно сложившейся традиции, в российских и белорусских школах последний звонок дает ученица первого класса, сидящая на плече у выпускника, но в Барановичском лицее №1 решили изменить это правило. Беспилотник с колокольчиком, который был привязан к устройству несколькими веревками, в небо запустил директор учебного заведения Алексей Бычковский.

О нововведении рассказало издание Intex-press. В сообщении уточняется, что на общую трогательную атмосферу праздника такая замена никак не повлияла.


Виктория Озерова
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