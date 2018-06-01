"Саратовские авиалинии" хотят возродить спустя 2 дня после закрытия

Для пересоздания авиакомпании ее владелец Аркадий Евстафьев направил Росавиации заявление для получения сертифиакта эусплутанта. Такая информация появилась на вебсайте Минтранса.

На протяжении 60 дней заявка пройдет рассмотрение. Основным аргументом для пересоздания является сохранение квалифицированнных рабочих мест. В Министерстве транспорта предупредили о беспочвенности всевозможных спекуляций на этот счет.

Планы по пересозданию перевозчика были озвучены Евстафьевым 30 мая во время заседания, которое прошло из-за положнеия дел в авиакомпании "Саратовские авиалинии". На заседнии владелец компании заявил об организации безопасных полетов в новой компании. Перевозкой до середины июня займутся другие перевозчики. Те, кто заказал билеты, получат обратно свои денежные средства.