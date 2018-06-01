"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Сын Розы Сябитовой оказался очень похожим на сына Кожевниковой Недорожелатели раскритиковали близких Юлии Самойловой Еще Бузоляндию откроет: Бузову высмеяли в соцсетях из-за открытия ресторана Многие производители пропустят Московский автосалон-2018 Звезда Comedy Woman Елена Борщева поразила фанатов снимком в купальнике Оригинальная Borderlands выйдет на современных консолях Более 30% легковых автомобилей в России признали опасными Ученые рассказали, как диеты влияют на девочек-подростков Создатели огласили причину задержки выхода «Рика и Морти» Nissan готовится к старту продаж нового Kicks на базе Renault Duster Эксперты: Камера Xiaomi Mi 8 снимает лучше iPhone X Назван ТОП-7 автомобильных новинок июня для России
| | "Саратовские авиалинии" хотят возродить спустя 2 дня после закрытия

"Саратовские авиалинии" хотят возродить спустя 2 дня после закрытия

Вчера, 18:41

Для пересоздания авиакомпании ее владелец Аркадий Евстафьев направил Росавиации заявление для получения сертифиакта эусплутанта. Такая информация появилась на вебсайте Минтранса.

На протяжении 60 дней заявка пройдет рассмотрение. Основным аргументом для пересоздания является сохранение квалифицированнных рабочих мест. В Министерстве транспорта предупредили о беспочвенности всевозможных спекуляций на этот счет.

Планы по пересозданию перевозчика были озвучены Евстафьевым 30 мая во время заседания, которое прошло из-за положнеия дел в авиакомпании "Саратовские авиалинии". На заседнии владелец компании заявил об организации безопасных полетов в новой компании. Перевозкой до середины июня займутся другие перевозчики. Те, кто заказал билеты, получат обратно свои денежные средства.


Новости по теме
«Саратовские авиалинии» опровергают данные о незаконном свидетельстве пилота Ан-148
«Саратовские авиалинии» опровергают данные о незаконном свидетельстве пилота Ан-148

«Саратовские авиалинии» выступают в защиту погибшего летчика с Ан-148. Они опровергли данные о просроченном врачебном свидетельстве пилота.

"Саратовские авиалинии" будет осуществлять перелет Красноярск-Владивосток через Благовещенск
"Саратовские авиалинии" будет осуществлять перелет Красноярск-Владивосток через Благовещенск

"Саратовские авиалинии" вводят рейс Красноярск-Владивосток через Благовещенск. Первый рей состоится сегодня, 26 мая.

Между Калугой и Калининградом в июне "Саратовские авиалинии" запустят авиасообщение
Между Калугой и Калининградом в июне "Саратовские авиалинии" запустят авиасообщение

Между Калугой и Калининградом в июне компания "Саратовские авиалинии" запустит авиасообщение, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Калуги. Рейс будет

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото

Скандальный российский артист выбрал оригинальный способ поздравить жителей страны с наступлением лета. Актер опубликовал на своей странице Instagram снимок,

Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию
Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию

 Певица вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой посетила конкурс «Детская новая волна». Пока бабушка и внучка пели на сцене, Ангелина поведала историю

Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»
Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»

В такой позе певица уже не раз появлялась в своём микроблоге, даже не зная об истинном предназначении того символа, который она постоянно изображает с помощью

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости