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| | Зловонный коллектор в Бердске починят к 20 июня

Зловонный коллектор в Бердске починят к 20 июня

Вчера, 18:39

Жители улицы Ушакова уже много дней страдают от запаха фекалий, который распространился после открытых ремонтных работ. В настоящее время удалось забетонировать предпоследний участок прорвавшегося коллектора. Горожане с нетерпением ждут завершения ремонта.

Ранее в Бердске на улице Ушакова объявили ЧС. Это было вызвано обрушением значительной части канализационного коллектора, который имеет диаметр 800 мм и со всего микрорайона несет канализацию. Зловонные реки фекалий потекли из-за аварии под дорожным полотном.

Алексей Егошин, являющийся начальником управления капитального строительства, рассказал, как продвигаются ремонтные работы: «Из области выделяется порядка 31,5 млн рублей на строительство нового коллектора, который будет проложен параллельно старому от улицы Советской до Некрасова по улице Ушакова.». По словам Егошина, мэр города выделил все необходимые финансы для того, чтобы ликвидировать нарушение. Он также заявил, что в районе Пушкина случился серьезный провал, на ремонт данной части коллектора власти выделили из бюджета 4,8 млн рублей.

Егошин отметил, что рабочие уже проложили 100 метров, остается ещё 60. Известно, что канализационный коллектор лежит на глубине более 3 м. Для того, чтобы дорожное покрытие не проседало, разрытую траншею засыпают песком, пролитым водой для уплотнения.


Татьяна Преображенская
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