В Китае разрешат развод по интернету

Теперь расторгнуть брак жители КНР смогут с помощью популярнейшего в Поднебесной мессенджера WeChat. Китайцы просто подают заявление на развод прямо в приложении сервиса.

Для того, чтобы обрести свободу от брачных уз достаточно нажать клавишу «брак» и приступить к заполнению документов в режиме реального времени. Будущим экс-супругам нужно будет ввести свои данные и отправить их на сервер. Тогда WeChat пришлет уведомление о дате рассмотрения дела и определит инстанцию, которая займется разводом.

На данный момент воспользоваться инновацией могут жители провинции Гуандун, но очень скоро оформить развод по интернету разрешат всем желающим китайским пользователям WeChat. Уже миллиард человек зарегистрированы в мессенджере, и число постоянно увеличивается.

Дарья Светозарова