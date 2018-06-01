За сосиски со скидкой 50% в Минске чуть не подрались бабушки

Распродажа в продовольственном магазине минского микрорайона Чижовка вызвала ажиотаж у покупателей. Толпа женщин преклонного возраста готовы были драться друг с другом за сосиски с истекающим сроком годности.

31 мая в продовольственном магазине, расположенном в микрорайоне Чижове в Минске, была объявлена распродажа колбасных изделий. Колбасы и сосиски продавались по стоимости, сниженной до 50%, что вызвало ажиотаж среди покупателей даже несмотря на то, что срок годности этих продуктов питания подходил к концу.

В просторе в чижовке прям как в СССР, бабульки дерутся за колбасу и сосиски со скидкой 50% (с истекающими сроками)@tutby @OnlinerBY pic.twitter.com/YgSH9E6dSR — Ilya V. (@Carter_BLR) May 31, 2018

Местных пенсионерок данная распродажа привлекла особенно, поэтому они в большом количестве пришли в магазин. Настроены женщины были очень решительно и даже воинственно - за колбасы и сосиски они готовы были кинуться в драку. Особенно напряженный момент с распродажи попал на видео одного из очевидцев. Под опубликованным роликом в соцсети он написал, что ситуация на распродаже ему напомнила СССР. Чем закончилась акция и всем ли пенсионеркам хватило сосисок – автор видеоролика не сообщает.