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| | За сосиски со скидкой 50% в Минске чуть не подрались бабушки

За сосиски со скидкой 50% в Минске чуть не подрались бабушки

Вчера, 18:16

Распродажа в продовольственном магазине минского микрорайона Чижовка вызвала ажиотаж у покупателей. Толпа женщин преклонного возраста готовы были драться друг с другом за сосиски с истекающим сроком годности.

31 мая в продовольственном магазине, расположенном в микрорайоне Чижове в Минске, была объявлена распродажа колбасных изделий. Колбасы и сосиски продавались по стоимости, сниженной до 50%, что вызвало ажиотаж среди покупателей даже несмотря на то, что срок годности этих продуктов питания подходил к концу.

Местных пенсионерок данная распродажа привлекла особенно, поэтому они в большом количестве пришли в магазин. Настроены женщины были очень решительно и даже воинственно - за колбасы и сосиски они готовы были кинуться в драку. Особенно напряженный момент с распродажи попал на видео одного из очевидцев. Под опубликованным роликом в соцсети он написал, что ситуация на распродаже ему напомнила СССР. Чем закончилась акция и всем ли пенсионеркам хватило сосисок – автор видеоролика не сообщает.


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