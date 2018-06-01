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| | В Сербии нашли захоронение с драгоценностями

В Сербии нашли захоронение с драгоценностями

Вчера, 18:09

Находка сделана благодаря усилиям археологов во время раскопок на территории разрушенного древнеримского города Виминациум. Ювелирные украшения находились в саркофаге.

Также в саркофаге найдены останки двух людей, которые должны были принадлежать высшему сословию. Саркофаг нашли на месте исчезнувшего усилиями гуннов и древних славян города. Самым близким городом к объекту исследования является Костолац, находящийся в 12 км от него.

Отмечается, что тело мужчины имело весьма высокий рост. В саркофаге также археологи нашли серебрянный парфюмерный флакон, серьги, кольцо, ожерелье (всё из золота), зеркало, ценные заклоки, пряжки и другие вещи. Учитывая наличия таких вещей, ученые сделали вывод, что в саркофаге лежат именитые люди.


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