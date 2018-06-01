В Ростове после ЧМ-2018 построят кольцевую развязку

Департамент автодорог в настоящее время ищет подрядчика, который займется проектом. Стоимость работ составляет 15 миллионов рублей.

Строители обязуются построить кольцевую развязку в Ростове на распутье проезжих частей Особенной, Огановой и Зрелищной. Дорожные работы должны начаться по завершению ЧМ-2018. Снижение нагрузки на вышеуказанном участке даст возможность уменьшить заторы в час пик в Октябрьском районе Ростова.

Несмотря на то, что на создание проекта власти города выделили 15 миллионов рублей, сумма самих строительных работ пока не оглашается. Отдельно сообщается, что компания обязуется подготовить документацию по работе до 21 июня, а закончить реконструкцию до 10 декабря. В процессе работы будут благоустроены тротуары, доступные для маломобильных людей.

Никита Готский