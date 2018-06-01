"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

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"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

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| | В Москве жителей соблазнят сосисками Сталина

В Москве жителей соблазнят сосисками Сталина

Вчера, 17:44

В рамках гастрономического торжества люди смогут не только оценить разные блюда, но и узнать о давних и современных кулинарных традициях.

Фестиваль «День России. Московское время» состоится в Белокаменной 11-12 июня. В центральной части города блюда собственного приготовления представят несколько местных ресторанов. Меню посвящается различным культурным эпохам. Во время праздника Тверская улица, где состоится фестиваль, станет пешеходной. На одной из площадок, посвященной началу XX столетия, все желающие смогут попробовать блины с телятиной, уткой и гречихой, а также блины со сметаной и вареньем.

Время 20-х продемонстрируют на площадке «Становление нового государства», где горожан и гостей Москвы угостят ватрушками, пирожками с бараньим фаршем и «революционными хот-догами». Период правления Сталина покажут в кулинарном виде на площадке «Страны побелившего социализма», где на гостей ожидают сосиски, эскимо и другие блюда того времени.


Никита Готский
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