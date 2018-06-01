Суд запретил строить в центре Воронежа 17-этажную высотку

Поводом для отмены строительства многоквартирного жилого дома стали материалы, полученные благодаря прокурорской проверке. Выяснилось, что при выдаче разрешения на возведение высотки были допущены грубые нарушения.

В Воронеже застройщик через арбитражный суд попытался отстоять возможность строительства в центральной части города 17-этажного жилого дома, но суд оставил прежнее решение без изменений. В мэрии Воронежа подтвердили тот факт, что разрешение на строительство здания по улице Платонова было отозвано. Дело в том, что после прокурорской проверки удалось выяснить, что во время выдачи разрешения на возведение многоквартирного здания, имели место грубые нарушения регламента градостроения.

Как сообщают в городской прокуратуре, максимальная этажность жилой постройки в этой части города не должна превышать 16 этажей. Также в проекте застройщика не были предусмотрены детские площадки у дома и места отдыха для взрослых жильцов, не было стоянки для транспорта.