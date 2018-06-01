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| | Счастливый регион: Третий житель Оренбургской области за год выиграл джек-пот в лотерею

Счастливый регион: Третий житель Оренбургской области за год выиграл джек-пот в лотерею

Вчера, 17:16

Как сообщается, мужчина выиграл более двух миллионов рублей. Информация об этом стала известна из сообщения местной прессы.

Распространили ее ранее организаторы розыгрыша. Победитель угадал последовательность из семи чисел, а также одно число во второй части билета.

Следует заметить, что этот случай стал уже третьим за год, когда жители Оренбургской области выиграли джек-пот, купив лотерейный билет. В Сети регион уже окрестили «счастливым». 10 февраля оренбуржец выиграл 1 миллион рублей, а буквально пару месяцев назад еще один счастливчик стал обладателем билета, принесшего ему 8 миллионов.

Приз в два миллиона, который был взят накануне, далеко не самый крупный. В 2016 году оренбуржец обогатился на сумму почти в 20 миллионов рублей.


Николай Офицеров
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