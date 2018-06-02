Жемчужину Екатерины Великой продали на аукционе за €320 тыс

Жемчужину, названную «Спящим львом» за неправильные формы, считают самой крупной жемчужиной, найденной в пресных водоемах. В 1778 году ценный минерал приобрели для императрицы Екатерины II.

Жемчужину Екатерины Великой продали на аукционе, организованном домом Venduehuis в Гааге, за €320 тыс. Вес «Спящего льва» - 120 грамм. По словам организаторов торгов, драгоценность выставлена на продажу впервые за 240 лет.

Специалисты считают, что жемчужина сформировалась в первой половине XVIII века. В 1765 году драгоценность приобрел Хендрик Конрад Сандер, являющийся бухгалтером Голландской Ост-Индской компании. После кончины Хендрика, «Спящий лев» ушел с молотка в 1778 году на торгах, которые проходили в Амстердаме. Приобрела редкий экземпляр сама Екатерина Великая. До 1865 году драгоценность хранилась в Эрмитаже, а после ее выкупил ювелир Людвейк Виллем. В 1979 году жемчужина перешла к Амстердамскому обществу жемчуга. А через 40 лет продало знаменитую драгоценность Екатерины II аукционному дому Venduehuis за €540 тысяч.

Мирослава Донцова