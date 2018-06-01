Одна из пользователей Twitter опубликовала на своей странице снимок в ванной, который озадачил многих фолловеров. В итоге девушке пришлось выслушивать множество советов по поводу ремонта в ванной комнате.

Несуразность на откровенном селфи девушки смутила пользователей. Их внимание привлекли некоторые детали интерьера ванной. Внимательные подписчики заметили, что туалетную бумагу расположили далеко от унитаза, а держатель для полотенец установлен прямо под сливным бачком. Благодаря нелепому интерьеру фото стало популярным и набрало более 14 тыс. положительных оценок.

Фолловеры расспрашивали девушку, сделавшую сексуальное селфи в несуразной ванной комнате, кто занимался ремонтом и чем при этом руководствовался. Туалетная бумага на другой стороне комнаты, зато зарядное устройство прямо возле унитаза, отмечают пользователи. «Телефон не должен умереть, пока ты сидишь на троне», - пошутил один из подписчиков. Другой фолловер предположил, что автором данного искусства был сам художник Пабло Пикассо.

Мирослава Донцова